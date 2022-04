Según Lydia, Kiko Hernández le propuso a su amiga ver la gala del reality de esa noche en casa de ella. Al poco rato, Carmen Alcayde le comentó que se había quedado sola y que no tenía plan para esa noche, por lo que la invitó a ver la gala con ellos. Pero la reacción de Kiko no fue muy acogedora: “Me dijiste ‘hombre, Lydia, cómo has invitado a una persona a la que no conozco porque nosotros hacemos chascarrillos y puede que Carmen lo cuente todo. Y fíjate lo que es la vida. Yo te dije ‘fíate de Carmen Alcayde”.