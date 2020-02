Lydia Lozano se emociona hablando de su marido, Charly: “Siempre, siempre tengo su apoyo”

Tras 18 días de intensa polémica, Lydia Lozano está agotada: “Es como si me hubiera pasado un tren por encima”. Todo empezó cuando ido una información errónea sobre Rocío Carrasco y su insistencia a pesar del desmentido abrió un debate sobre su profesionalidad.

“Dice que no sabe cómo soy tan fuerte, que no sabe de dónde lo saco”, nos ha confesado la colaboradora que, ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez, explica que Charly es su fundamental "apoyo".

“Siempre lo es, le admiro y por eso le quiero, siempre me ha dado mi sitio, mi libertad”, dice Lydia y es que valora mucho que, a pesar de las constantes polémicas, su marido nunca le haya dicho que deje el programa: “Me dice que si quiero seguir, que siga”. Y es que las “grandes discusiones” con Charly han sido por ‘Sálvame’ porque, aunque no ve el programa, sí se lo cuentan.

Entre lágrimas, nos contaba que vivir con ella es “muy difícil” porque no para: “Soy muy intensa, no duermo, no paro, llego hecha polvo y quiero irme a tomar algo con él, ya estoy preparando el viaje de verano… convivir conmigo es difícil”.