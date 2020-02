Antonio David Flores cree que se está intentando hacer "daño" a su hija: "Es todo demasiado evidente"

¿Por qué has tardado tanto en salir de la madriguera? ¿Se te han quedado cosas en el tintero o te has despachado a gusto? Estas son algunas de las preguntas que Rocío Carrasco ha respondido en una entrevista de 'Canal Sur' explicando que va saliendo “poco a poco” y que, “todavía” no se ha despachado a gusto.

No sabe si contará su versión de todo lo que ha sucedido hasta ahora, si finalmente hablará o no, pero cree que sucederá en función de una variable: “Depende un poco de la situación económica que tenga en su familia, por ahí van a ir los tiros. Sabemos que económicamente no están muy bien, la obra de teatro tiene que ir facturando”. Pero ¿Cree que Rocío Carrasco estaría dispuesta a hablar de su hija? "Probablemente, puede ser que lo haga". Eso sí, cree que su hija no se lo espera.