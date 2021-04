Lydia Lozano nos ha contado, sin querer, un auténtico bombazo: que ya no es amiga de Omar Suáre z. Tuvieron una bronca muy gorda y, desde entonces, las cosas no volvieron a ser como antes. Lo más fuerte es que los dos lo habían mantenido en secreto hasta ahora, pero la colaboradora lo ha contado por error, al creerse que era la información que manejaba la dirección y que la implicaba directamente.

Tras contarlo y que Omar respondiera (estaba en Barcelona para hablar con Antonia Dell’Atte y no se había enterado de nada de lo que ocurría en el plató), Lydia Lozano se ha hundido y se ha marchado del plató entre lágrimas y gritando: “¡ La he cagado con Omar ! ¡No lo tenía que haber contado y yo le quiero mucho!”

Kiko Matamoros ha ido tras ella para consolarla y luego también Jorge Javier Vázquez. Fuera del plató, la colaboradora seguía muy tocada: “ Yo a Omar le quiero mucho y lo he fastidiado . Estoy cabreada conmigo misma”, ha dicho.

El origen del lío

La metedura de pata de Lydia Lozano se originó en una información que apuntaba a que la colaboradora habría perdido la amistad con alguien a causa de lo que se publica en su cuenta de Twitter (y que aparece como oficial, pero que realmente no lleva ella). Lydia decía no saber a quién se refería y, tras varias pistas, concluyó que era Omar.

Así reaccionó Lydia: “Es increíble. Primero, que saquéis este tema. Segundo, a no ser que lo haya contado él, nadie se ha enterado de esto. Y solamente una persona me vio discutiendo ahí, dando yo unos gritos como en mi vida …”. Con las pistas que fue dando, al final se reveló que hablaba de Omar, que en ese momento estaba en Barcelona cubriendo en directo una información sobre Antonia Dell’Atte. La colaboradora afirmó que, a pesar de todo, siguen siendo amigos , aunque “no es lo mismo que antes”.

La reacción de Omar Suárez

Omar Suárez se encontró con el bombazo mientras estaba trabajando en Barcelona. Jorge Javier Vázquez le explicó lo ocurrido y el reportero reaccionó: “¿Cómo ha surgido esto?”, preguntó. “Me alucina porque yo jamás he contado nada de ningún compañero. Que alguien me explique por qué Lydia me mete”.