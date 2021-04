Lydia Lozano brota contra Laura Fa: "¡Eres muy chunga!"

Lydia Lozano y Omar Suárez están distanciados. Colaboradora y reportero eran amigos, pero Omar pidió una entrevista a Lydia que no le concedió y tuvieron una discusión. Sin embargo, parece que hay algo más, así lo ha insinuado Laura Fa y Lydia ha brotado contra su compañera…

Laura Fa meneaba la cabeza mientras Lydia Lozano explicaba lo sucedido. Al principio, la colaboradora decía no saber nada, echaba balones fuera y decía: “Sé que no había buena sintonía pero no voy a contarlo”.