Lydia Lozano interviene en 'Sálvame' tras su operación: "Me han enseñado las radiografías y no doy crédito"

Apenas 24 horas después, la colaboradora ha intervenido telefónicamente en 'Sálvame' mucho más tranquila pero dolorida: “Me imagino que voy a tener muchos dolores porque cuando me he enterado cómo te operan… es que te cuelgan la cabeza con pesas”, decía. De hecho, tuvieron que darle una pastilla antes de ir a quirófano porque estaba tan nerviosa que no podían prepararla: “Tenía que estar muy quieta”.

“Es una operación bastante complicada”, nos transmitía la colaboradora que aún no puede creer lo que le han hecho: “El médico no entendía cómo aguantaba el dolor, estaba todo el rato tocándome los dedos, me ha enseñado el antes y el después con radiografías y no doy crédito de cómo lo tenía”.