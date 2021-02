Lydia Lozano, sobre su operación de urgencia: "Temía quedarme en silla de ruedas"

"La operación me daba pavor"

Poco antes de entrar en quirófano, Lydia ha hablado en exclusiva con la revista 'Semana'. A pesar de que los médicos siempre le han restado importancia y han tratado de tranquilizarla, Lydia reconoce que ha pasado mucho miedo: "Temía quedarme en silla de ruedas. No me lo esperaba y aunque los médicos me tranquilizaron y me dijeron que esta operación se hacía todos los días, a mi me daba pavor", ha reconocido.