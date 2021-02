La oolaboradora de 'Sálvame' nos contaba que al principio notó cierto hormigueo en las manos durmiendo, pero luego se dio cuenta de cosas como que no sentía el libro en las manos leyendo, así que acudió al médico de urgencias y le dieron un diagnóstico.

“Me dijo que me operaría ya mismo, pero me han tenido que hacer además del preoperatorio las pruebas del Covid”, nos detallaba Lydia que tiene afectadas las vértebras cuatro, cinco, seis y siete: “Tengo un aplastamiento en la médula y es lo que me da miedo”, decía.