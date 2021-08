Unas palabras de Terelu Campos sobre Charly, marido de Lydia Lozano, originaron la polémica en 'Sálvame'

Terelu Campos tachó de "sobreactuación" la reacción de la colaboradora de 'Sálvame'

Lydia Lozano espera "ansiosa" la respuesta de Terelu Campos en su blog

Terelu Campos habló del marido de Lydia Lozano, provocando la ira de la colaboradora de 'Sálvame'. Terelu tachó de "sobreactuada" la reacción de Lydia y le advierte que le contestará y hablará de lo que quiera en su blog. Desde 'Sálvame', Lydia recibía esta advertencia irónica y lanzaba un mensaje...

Lydia Lozano se preguntaba por qué Terelu Campos habla de ella y de su marido, Charly, en su blog y no de anécdotas propias. El texto hacía enfadar a la colaboradora de 'Sálvame', que acababa por brotar: "Si a ti te molesta que hablen de tu hija, no hables de Charly y mi marido no trabaja como tu hija en 'Viva la vida".

La respuesta de Terelu Campos

Viendo las imágenes en 'Viva la vida', Terelu Campos se reía y tachaba de "sobreactuación" el momento de la colaboradora de 'Sálvame' mirando a cámara: "Me parece tan innecesario... pero contesto en el blog esta semana", decía divertida.

"A veces que te lo ponen a huevo, me hace gracia", decía irónica la colaboradora dejando claro que ni ella pone los titulares ni nadie va a decir por ella los temas que trata: "Yo no me enfado, pero voy a seguir hablando de lo que quiera".

En 'Sálvame', Lydia Lozano reconocía que las palabras de Terelu le "cabrearon muchísimo", dejaba caer que a ella le han cambiado titulares pero no muchos y decidía quedarse con el "le tengo cariño" que dijo Terelu al final de su entrevista.