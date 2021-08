"¿Hasta cuándo, Kiko? Una persona con tu bagaje y con tu edad tiene que saber cuándo parar, ya no vale el perdón, si de verdad sientes pedir perdón hazlo, pero si no lo sientes no (…) Yo ya estoy en un punto de mi vida en el que el perdón no me vale (…) Cuando uno tiene la fuerza televisiva que tú tienes y que yo he alabado toda mi vida es innecesario hacer lo que haces, hay cosas que restan en vez de sumar (…) Puedes reírte de mí cuando salgo en bañador, pero no se juega con la profesionalidad de un compañero, con el trabajo de los demás no se juega (…) A mí no me duele que tú te rías de mí, pero no se tira por tierra el trabajo de más de 35 años de nadie, porque yo he trabajado mucho y bien, y sigo trabajando aunque menos de lo que querría, pero sigo haciéndolo lo mejor que sé y que puedo".