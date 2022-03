Lydia Lozano, Kiko Matamoros y María Patiño dan una última sorpresa a Carlota Corredera

Sigue ahora Telecinco en directo

Todos ellos se han unido en una videollamada para dedicarle unas bonitas palabras

Una despedida cargada de risas, lágrimas, agradecimientos y, sobre todo, muchos recuerdos

Cuando Carlota creía que todas las emociones por su último día como presentadora de 'Sálvame' había terminado, sus compañeros la sorprendían de nuevo. Lydia Lozano, Kiko Matamoros y María Patiño entraban en directo a través de videollamada para despedirse de ella. Desde diferentes partes del mundo, ninguno de los tres ha perdido la oportunidad de dedicarle unas palabras a la presentadora.

Kiko Matamoros, desde Maldivas

Desde Maldivas, Kiko Matamoros no ha tenido impedimento para encontrar un hueco y poder despedirse de la presentadora: "Carlota, me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para poderte dedicar lo que te mereces por mi parte".

"Decirte, en primer lugar, que te deseo todo el éxito del mundo y sé que además lo vas a tener. Y, sobre todo, agradecerte lo que has hecho por mí durante tantos años. Tú fuiste la persona que me dio la primera oportunidad, no lo olvidaré nunca".

Lydia Lozano, desde Barcelona

La colaboradora lucía de lo más entera, ya había llorado durante toda la tarde: "He llorado mucho. No sé qué voy a hacer sin un calendario andante como tú. Que te quiero mucho y que...". Las lágrimas del resto de la tarde no habían sido suficientes. Lydia no ha podido evitar emocionarse de nuevo.

María Patiño, desde Fuerteventura

"Hay que renacer, cuando yo te conocí y éramos amigas, tú no tenías trabajo en ese momento y me dijiste: 'Sé con quién quiero trabajar y lo que quiero hacer'. Y, a pesar de las ofertas que tenías, las rechazabas hasta llegar donde quisiste llegar. Vamos a seguir renaciendo todos siempre, porque no vamos a dejar de soñar".