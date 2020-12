La respuesta de Lydia Lozano al dardo de Terelu Campos: "Le caigo fatal, nunca me ha tragado"

A Terelu Campos le ha sentado fatal un comentario de Lydia Lozano en el que hablaba de su hija y que, aparentemente, no revestía la mayor importancia. “En el debate, la actitud de Alejandra no era de una niña que quería aprender, era la 'hija de', la nieta de María Teresa Campos, sentada delante de mí”, dijo Lydia.

La réplica de Terelu llegaba desde el plató de ‘Viva la vida’ y primero lo hacía con una pulla: “Lydia ¡Felicidades por tu 60 cumpleaños! ¡Qué buena eres!” Y a la pulla le siguió el reproche: “A veces no te entiendo, con lo pedazo de compañera que he sido contigo… y lo peor es que tengo claro que mañana lo seguiré siendo”.

“¿Y?”, se pregunta Lydia Lozano que no sabe si tiene que responder al compañerismo de Terelu con alabanzas que no siente hacia su hija. Además, no cree que su comentario sobre Alejandra tenga la mayor importancia.