Terelu se posiciona en el conflicto entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego y saca la cara por su hija

Carmen , por su parte, no se tomó bien las críticas de su sobrina en pleno directo y dejó entrever la tensión que existe entre ellas y lo distintas que son. Una semana después, Terelu ha visto las imágenes del enfrentamiento y, lejos de quedarse callada como nos tiene acostumbrados, se ha posicionado del lado de su hija y ha dejado claro que no está de acuerdo con el comportamiento de su hermana:

"Entiendo la opinión de Alejandra porque ella habla desde lo más profundo de su corazón , ella es sincera y dijo lo que dijo porque se dijeron cosas muy tremendas de Carmen, como que se había cargado la carrera de mi madre (…) Si Jorge hubiera dicho eso de mí yo se lo habría reprochado, no fue oportuno que mi hermana Carmen le dijese 'te quiero' a Jorge tres veces después de lo que había pasado".

Terelu recibe un mensaje de Carmen Borrego y lo lee en directo

Las palabras de Terelu no han gustado a Carmen Borrego que seguía el programa desde casa y se lo ha hecho saber a su hermana. Carmen Borrego ha enviado un mensaje a Terelu y esta, tras pedirle permiso a su hermana, lo ha leído en voz alta:

"Aquí todos perdonáis cosas peores, si hablo porque hablo, y si me callo porque me callo. El que tienes al lado ha dicho que me arrastro por los platós y le sigues hablando".