Tino Torrubiano desvela los datos que Lydia Lozano le dio sobre el caso de Ylenia Carrisi y ella desmiente: “Juro que ese señor no es mi fuente”

Las pistas de la fuente

La versión de Tino Torrubiano

“Me dijo que me iban a mandar toda la información que tenían y me la mandaron”, ha asegurado Torrubiano destacando que también le dieron la fuente “con la que se basaban todos esos datos”. El nombre de la fuente no le decía nada, pero sí todo el “entramado”. Así que se fue a República Dominicana, pero allí no encontró nada.