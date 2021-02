Maite Zaldívar, sin piedad contra Isabel Pantoja: "Me robó mi vida y a mi familia"

Maite Zaldívar cuenta cómo descubrió que Isabel Pantoja tenía una aventura con su marido, Julián Muñoz.

Maite Zaldívar no olvida lo que Isabel Pantoja le hizo: "Me robó mi vida y a mi familia".

Acusan a Maite Zaldívar de haberle hecho vudú a Isabel Pantoja y ella se defiende.

La vida de Maite Zaldívar cambió cuando Isabel Pantoja apareció en ella y se muestra muy tajante a la hora de recordar lo que ha supuesto la tonadillera en su vida, cuando inició un romance con su marido, Julián Muñoz: “No voy a decir que me robó a mi marido, pero sí me robó mi vida y a mi familia”.

Maite relata cómo fueron sus primeros encuentros con la cantante y confiesa que Julián siempre había dicho de ella que no le gustaba. El matrimonio la vio por primera vez en un restaurante cuando él aún era camarero y no alcalde: “Cómo se iba a fijar en él”, bromea Maite al respecto.

Años más tarde, volvieron a coincidir y nos confiesa cómo fue la incómoda noche en la que empezó a sospechar que entre la artista y su marido había algo. Fue en casa de Isabel, durante una cena en la que había otros invitados: “Hubo cosas que no me gustaron. Me sentí incómoda”.

“Vi una risa tonta, un ronroneo y no me pareció normal que lo hiciera con la mujer (ella misma) al lado. Ya en esa cena llevaban liados un tiempo. Yo no sabía que la cornuda era la última en enterarse hasta que me pasó”, añade. Maite cuenta que le pidió explicaciones a su marido al llegar a casa y le advirtió que no le iba a pasar ni una (porque ya le había perdonado una infidelidad). Pero él lo negó todo.

¿Pero cómo fue el momento en el que lo descubrió todo? ¿Cómo se sintió? Maite nos lo cuenta y, además, se muestra preocupada a la hora de nombrar a la Pantoja: “No sé si es gafe pero a mí no me ha traído buena suerte” dice y mira hacia arriba por si se va a caer algún foco al decir su nombre: “Lo peor de mi vida desde que apareció ella ha sido ella, es lo peor que me ha pasado en mi vida”.

Maite Zaldívar ha perdonado a Julián Muñoz

Maite nos cuenta también que ya, pasado el tiempo, ha perdonado a Julián Muñoz, que él hace su vida y ella la suya pero, entre ellos, hay respeto: “Es el padre de mis hijas pero tampoco hay más. Cenamos juntos en Nochebuena, está muy escacharrado”.

¿Quién le ha hecho vudú a Isabel Pantoja?

Nada más comenzar ‘Sábado Deluxe’, Jorge Javier Vázquez ha hecho alusión a una supuesta práctica vudú que es habitual en países como Haití y que, tal y como apunta Chelo García-Cortés, alguien acusó directamente a Maite de haber usado esta práctica contra la tonadillera, algo que nuestra invitada niega tajantemente: “Yo esas cosas las respeto mucho porque luego se vuelven en tu contra”.