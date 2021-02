La reacción de Marta López a las acusaciones de Miguel Frigenti

En plató, la aludida respondía. Defendía los productos, aclaraba que no vende nada, solo se le contrata para hacer publicidad y pedía perdón a quien le causara un problema: “Si a alguien molesto, pido disculpas, pero estoy trabajando”.

El enfrentamiento entre los colaboradores de 'Sálvame'

Minutos después, plantaba cara a su compañero, que se defendía alegando que Marta amenazó con denunciarle antes de que emitiera el capítulo: “Por supuesto porque no me puedes imputar ningún delito, por un puñado de seguidores en Instagram no vendes a una amiga”.