“Es un mundo que te bajan mucho la autoestima, hay sustancias, cine para adultos… es todo un mundo muy, muy oscuro, como que te camelan porque la gente tiene mucha labia y si te cogen que eres joven y no tienes una base sólida familiar, te tambaleas y te acaban atrapando”, narraba María, que dejaba claro que el dinero es “un aliciente” pero no la principal motivación.

“Tienes que ser frágil y débil, con la labia las otras personas te atrapan”, continuaba explicando María, que ha intentado ponerse en contacto con Miriam sin éxito: “Tiene muchos vaivenes emocionales”. Y es que María salió de ese mundo antes de tocar fondo: “Me traté psicológicamente y durante mucho tiempo, lo dejé, me di cuenta de que no estaba curada y volví a psicólogo, ella no lo hizo, ella no se ha curado mentalmente del todo”.