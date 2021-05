María Lapiedra no se arrepiente y sigue criticando la paternidad de Gustavo González: "Es ridículo"

Gustavo está muy molesto: “Lo que ha dicho me hace daño”

Gustavo escuchó las demoledoras declaraciones de su chica en directo y su cara lo dijo todo. El colaborador no negó lo que dijo María, pero apuntó que “este tipo de testimonios” no le ayudan en nada a conseguir lo que más quiere en la vida, que es volver a juntar a sus cinco hijos. Gustavo advirtió que lo hablaría con ella cuando llegara a casa, pero hoy ‘Sálvame’ ha emitido otra ‘rajada’ de María Lapiedra que podría dinamitar la relación.

Lejos de arrepentirse, María ha vuelto a repetirse en su argumento: "No he dicho nada nuevo, ¿qué voy a decir? ¿que veo a sus hijos cada día? Eso es rídículo. Prefiero decir la verdad e ir de cara. Y yo no tiendo puentes porque Gustavo nunca me ha pedido que tienda puentes, porque ¿qué digo?: "Hola, soy la amante de su padre", pues no, yo soy la otra. Pero bueno, esto no va a afectar a nuestra relación", ha dicho.