Después de que la madre de Sandra Pica viniera a Sálvame para defender a su hija y para asegurar que ella no ha engañado a Tom Brusse con Julen, es el propio extronista el que ha acudido al plató para dar explicaciones. Sandra le dijo a Tom que no había tenido “nada con Julen” y que sólo coinciden en el “gimnasio”, pero los seguidores de esta pareja no tienen claro que esta versión de los hechos sea la verdadera.