Miguel Frigenti confirma que Iñigo Onieva ha sido desleal a Tamara Falcó

El colaborador ha asegurado que "esta chica no habría sido la primera con la que Iñigo ha sido desleal a Tamara Falcó", aunque da por hecho que "con esta chica también" y por ello se ha referido directamente a la madre de Tamara: "Si yo fuera Isabel Preysler no estaría muy contenta o tranquila de la relación que tiene mi hija, actualmente, con este chico". Y es que, por lo que a él le han contado, personas de total confianza, según ha afirmado: "Doy por hecho que Iñigo si que fue desleal a Tamara Falcó en esa fiesta". Y confirma además, que hay pruebas: "He visto con mis propios ojos mensajes por escrito y hay una serie de documentos que no dejarían a Iñigo en buen lugar".