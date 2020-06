Anabel Pantoja se va de plató harta de sus compañeros: "Me voy porque no aporto nada"

En concreto, Anabel Pantoja se ha quejado de que no le dan la palabra y de que se pasan los turnos sin detenerse en ella… Pero María Patiño le ha reñido porque desconecta cuando abordan un tema que no domina. Le sugería que preguntara y Anabel no se tomaba bien el consejo.

Harta de las críticas, Anabel se rebelaba: “A mí también me dan mucho coraje actitudes que tienen cada uno pero por compañerismo me adapto y no entiendo esta crítica, intento aportar y se quejan de que no pregunto, la semana que viene será a ver cómo mantengo relaciones sexuales ¡Es lo único que falta!”