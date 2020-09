María Patiño brota contra Carmen Borrego: "¡En el fondo me parece una pobre miserable!"

En su entrevista, Carmen también dice que tiene ciertas dificultades económicas, que con trabajar solo un día a la semana no llega a fin de mes y María no entiende nada: “Si la tengo encima delante se hace pipi y me da pena”, se quejaba Patiño que añade que en el ‘Deluxe’ no quiso argumentar en su contra pese a tener todo tipo de razones: “Yo no tuve narices ni de argumentar en su contra porque en el fondo me parece una pobre miserable”.