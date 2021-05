Miguel Frigenti destapa el error en el tatuaje de Kiko Matamoros

Un tatuaje de coordenadas, más concretamente en el brazo de Kiko Matamoros, ha levantado una gran expectación en el plató. Miguel Frigenti, tras una larga investigación, se ha dado cuenta que el colaborador tiene un grabado en su cuerpo que no corresponden a lo que él cree: la ubicación de 'Oh my club', el lugar donde vio a su actual pareja por primera vez: "Cuando veo las coordenadas yo me mosqueo porque en la fila de abajo pone E de este y es verdad que España está en el Oeste, entonces no puede ser que la Comunidad de Madrid ponga este. Hablé con varios expertos y me dijeron que esas coordenadas no es la de 'Oh my club'.