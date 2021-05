Carlota Corredera estalla contra Montero tras llamar "mala madre" a Rocío Carrasco: "Si se queda en plató yo me voy"

Carlota Corredera pide a Sálvame que elija: Antonio Montero o ella en plató

El paparazzi hace un comentario sobre Rocío Carrasco que no ha gustado a la presentadora y que le ha hecho explotar

El colaborador decide abandonar el plató y Carlota responde: "Esto no es un juego"

Carlota Corredera ha lanzado un jaque a 'Sálvame': Antonio Montero o yo. La presentadora ha pedido al director del programa que ella no continuaba en plató si el colaborador no se marchaba, algo que no ha hecho falta que decidiera el equipo, el paparazzi se ha levantado y se ha marchado voluntariamente.

El motivo de la decisión de Carlota Corredera

Belén Esteban contestaba a unas palabras de la hermana de Olga Moreno sobre las declaraciones de la colaboradora durante estos años del padre de su hija: "Cuando me he equivocado de algo del padre de mi hija he tardado tres días en pedir perdón". Algo a lo que Antonio Montero ha contestado: "A Jesulin se le ha calificado como mal padre toda la vida. Jesulín con su hija es un mal padre y para mi Rocío con su hija es una mala madre", acordándose de la hija de Rocío Jurado en su argumento, algo que ha hecho explotar a Carlota Corredera.

El comentario de Antonio Montero que hace estallar a la presentadora

"Antonio, que se está yendo la presentadora", así alertaba Lydia Lozano de lo que estaba por venir. Carlota Corredera se levantaba de su asiento y se dirigía al lugar del director para alertar de algo: "No voy a seguir trabajando con Antonio Montero, si se queda en plató yo me voy". La presentadora ha explicado el motivo: "No voy a permitir que después de todo lo que hemos contado y de todo lo que hemos explicado, que este señor se permita el lujo de llamar mala madre a Rocío Carrasco delante de mi".

El paparazzi abandona el plató de Sálvame