'Sálvame' ha sentado en plató y cara a cara a Kiko Matamoros y Carlota Corredera para que aclaren todo lo relacionado con el documental de Rocío Carrasco

Carlota Corredera: "Tú has sido una persona que has sido una mala madre y una mala persona"

Kiko Matamoros: "He cuestionado hasta que punto era necesario ahondar en los temas relacionados con su hija"

Carlota Corredera y Kiko Matamoros llevan arrastrando ciertas rencillas varios programas, la serie documental de Rocío Carrasco y sus diferentes maneras de afrontarlo ha hecho que tengan varios encontronazos en plató y que hoy se hayan sentado frente a frente para aclarar ciertos temas.

Carlota Corredera y Kiko Matamoros, cara a cara

Carlota Corredera le ha detallado al colaborador lo que no ha entendido a lo largo de la emisión de la serie documental: "Que no hayas tenido la curiosidad, las ganas de aprender, de superar nuestras propias ignorancias de superar nuestras propias ignorancias con la violencia de género y sobre todo, que tú has sido una persona que has sido una mala madre y una mala persona, yo de alguien que he dicho algo así, por lo menos tendría la curiosidad de saber cuál es su verdad. Y explica lo que esperaba de él:

"Si tu sentir era que no podías, que te provocaba mucho dolor es decir: 'Directores, yo no quiero opinar de este tema porque no quiero ver la serie'. Ahora entiendo muchas de tus reacciones y muchas de tus opiniones, no me podía creer que no te calase nada de todo lo que estábamos aprendiendo. Tú has llegado a igualar a Rocío con Antonio David en acciones con sus hijos".

Kiko Matamoros: "Si hubiera entendido que era deshonesto tener opinión hubiera sido el primero en no hacerlo"

Kiko Matamoros ha querido aclarar algunas de las cuestiones a las que ha hecho referencia la presentadora: "Es una utilización de términos jurídicos que, al final, a lo que nos lleva es que después de un proceso largo para las partes no hay una condena para este señor, lo cual le absuelve de que se le de determinado tratamiento o se refiera a él de una forma que no corresponde en derecho". Y aclara por qué no contó desde el principio que no estaba viendo la serie documental: "Comenté la situación judicial que había atravesado con Rocío Carrasco.

Carlota cree que Matamoros ha deslegitimado "ciertos contenidos de la serie"

Matamoros explica por qué ha declarado sobre las declaraciones de la hija de Rocío Jurado: "Yo entendía que lo honesto era, en función del conocimiento que tengo de la trayectoria que han hecho publico estos dos señores y de lo que, que podía tener opinión". Y añade: "Si eso es así yo le pido perdón a Rocío Carrasco ahora mismo si alguien entiende que yo, de manera torpe, he tenido opinión de lo que veía. He cuestionado hasta que punto era necesario ahondar en los temas relacionados con su hija". Además, Carlota Corredera afirma que ha deslegitimado ciertos contenidos de la serie, algo que el colaborador ha negado, aclara que ha hecho "todo lo contrario" y que desde el punto de vista del interés del espectador le parece "muy valioso".

Alonso Caparrós también se pone frente a Matamoros

Kiko Matamoros también ha tenido que sentarse frente a Alonso Caparrós, con el que mantenía una amistad que ahora parece que no pasa por su mejor momento a raíz de las declaraciones de Rocío Carrasco. Kiko declaraba que su compañero ha elegido últimamente el papel de "imagen bondadosa", instalándose en una "posición interesada" y que tiene una posición oportunista "para sentarse cómodo en el plató". Alonso ha discrepado, aunque ha explicado que no tiene que dar explicaciones de esto” porque viene a trabajar y lo hace lo mejor posible.