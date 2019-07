Mila Ximénez, tras su abrazo con Isabel Pantoja: “Por mi parte la guerra está acabada”

Tras protagonizar uno en la televisión,ez se ha puesto seria y nos ha contado lo que ha sentido al abrazarse a Isabel Pantoja y poner punto y final a una guerra que comenzó entre ambas hace muchos años: “Ha sido un momento inexplicable, la tensión se me bajó como a 7 y yo no podía más… En serio, yo estoy encantado de que todo esto esté sucediendo… Creo que ha sido muy generosa al decirme que no me había hecho nada… Yo he subido porque una persona que está con ella me ha dicho que quería hablar conmigo… Acabarcon ella me tranquiliza y me da mucha paz. Yo la he descubierto en la isla, le he visto matices que no conocía de ella. Isabel ha tenido un entorno muy poco favorable y no habla del entorno familiar… He visto a Isabel Pantoja trabajar y diga Chelo lo que diga, ella se lo ha currado todos los días de ‘Supervivientes’… La he visto trabajar, con ese punto de soberbia que tenemos todos, la he visto como madre y me enamoró a través deo… Por mi parte la guerra está acabada. Si te he ofendido en algún momento te pido disculpas, no nos damos cuenta del daño que hacemos… Si tengo que decir algo de ti, lo voy a seguir diciendo".