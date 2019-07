Historia de la televisión: El cariñoso primer abrazo de Mila Ximénez e Isabel Pantoja

Mila Ximénez se deshace ante la tonadillera: “Me van a llamar pelota, pero ven para acá”

Si era impensable era ver a Isabel Pantoja saltar del helicóptero más lo era ver a Mila Ximénez fundirse en un tierno abrazo con la cantante, pero no hay nada imposible ni que ‘Sálvame’ no consiga. Tras tres meses convertida en su máxima defensora y tras refunfuñar en numerosas ocasiones que ella no es Chelo García Cortés y que no iba a ir detrás de nadie, Mila ha caído rendida a los encantos de la Pantoja.

Mila se ha resistido a subir por segunda vez en busca de Isabel Pantoja a los camerinos de Mediaset, pero cuando ha visto que la estrella estaba, lo ha tenido claro. Ha subido los dos pisos que se niega a subir a diario para poder abrazar a la mujer que ha pasado de ser su enemiga a ser su superviviente preferida.

Isabel Pantoja, que ya estaba hablando con Paz Padilla y los colaboradores, se sorprendido muchísimo al verla y no ha dudado en fundirse en un abrazo histórico con ella cuando Ximénez ha afirmado: “Me van a llamar pelota, pero ven para acá”. Ni que la llamen pelota ni lameculos, estaba ante la mujer que más le había sorprendido y no podía dejar de abrazarla. Isabel ha querido saber “¿Por qué?” y Mila no tenía respuesta para darle: “Ahora es cuando te estoy conociendo”.

Mila Ximénez está invitada a Cantora

Entra la tonadillera y la colaboradora de ‘Sálvame’ acababa de comenzar una bonita amistad en la que tienen mucho de qué hablar y mucho que saber la una de la otra. Pero antes de conocerse en profundidad, Isabel ha querido supiera por qué no sale mucho de Cantora: “Yo soy la más feliz del mundo dentro de Cantora porque abres la puerta y hay 500 hectáreas para disfrutar… ¿Tú te quieres venir conmigo? Vente”.

¿Será Mila una de las invitadas al cumple de Isabel Pantoja el día 2 de agosto? No lo sabemos, pero de momento estamos en shock ante tanto cariño y tanto abrazo. Esto es una reconciliación y lo demás son tonterías.