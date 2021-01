Mila Ximénez se posiciona con María Teresa Campos y arremete contra Isabel Gemio: “Ya no engaña a nadie”

Mila Ximénez se ha posicionado del lado de María Teresa Campos en su polémica con Isabel Gemio. La veterana presentadora se ha mostrado muy molesta en los últimos días por la entrevista que Gemio le hizo en su canal de Youtube. No le gustaron nada las preguntas relativas a su edad y a su ex Edmundo Arrrocet y ha tildado a Gemio públicamente de “cerda”, “mezquina” y “gilip*****”.

Mila opina sobre las intenciones de Isabel Gemio

Mila Ximénez ha escrito que, con esa actitud en la entrevista a Maria Teresa, Isabel Gemio “ya no engaña a nadie”. Describe el encuentro en su canal de Youtube como “una carnicería innecesaria” y defiende la reacción de la matriarca de las Campos.

La respuesta de Isabel Gemio a María Teresa Campos

Este miércoles también se ha publicado una entrevista concedida por la propia Isabel Gemio para dar su versión sobre todo la polémica con María Teresa Campos. La entrevistadora no ha querido echar más leña al fuego y ha dicho qu e los insultos y palabras de la Campos no le duelen porque sigue apreciando a Teresa, a la que conoce hace más de 30 años.

Además, ha desvelado que el día que hicieron la entrevista, la Campos llegó diciendo que se había levantado pronto para ir al dentista y no quiso entrar al juego en ningún momento. Es más, al poco de comenzar, cuando Gemio le preguntó que cómo se encontraba ahora que estaba a punto de cumplir 80 años, ella le respondió de muy malas maneras , llamándola “cerda”.

Teresa Campos: “No quiero oír más de esta señora”

Ayer en ‘El programa de Ana Rosa’ se emitieron las últimas declaraciones de María Teresa Campos sobre la polémica. Afirmó que no quería saber nada más de la que fuera su amiga y que no han hablado por teléfono para intentar limar diferencias. Eso sí, lo que la presentadora le confirmó a Pepe del Real fue que ella había mandado un mensaje a Gemio “para dejarle claro que no le iba a coger el teléfono”.