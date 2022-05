La realidad es que su familia materna siempre le ha tratado genial, pero según explica, no ha sido lo mismo por parte de la paterna. Hasta que no cumplió 15 años no pudo confesar que no le gustaban las chicas, por "todo lo que me inculcó mi padre". Además, desde su infancia "mi padre me reprimía en lo que me gustaba". Una situación, que entre otras, ha terminado con la nula relación con su padre, "estoy bastante contento al respecto".