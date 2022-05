Belén Esteban responde a todo: el concurso de Anabel y Matamoros, la boda del hijo de Carmen Borrego y mucho más

La colaboradora ha sido preguntada por todos los temas de actualidad , ya que no ha podido estar estas semanas en plató y que todavía no va a poder reincorporarse todavía. Las ausencias a la boda del hijo de Carmen Borrego ha sido a una de las cosas que ha querido contestar: "He hablado de este tema con Belén, es complicado. Sé que si Carmen necesita algo ella estaría ahí". Y añade: "Me hace gracia 'Sálvame', cuando no invitamos a alguien montamos pollos y ahora que les invita y no van le montamos el pollo a Carmen".

Belén ha querido decir a todos que está viendo 'Supervivientes'. "Mi gordi tiene todo mi apoyo. Por todo lo que la quiero, a mí personalmente me está gustado mucho", ha dicho sobre Anabel Pantoja, pero ha querido recalcar lo que piensa sobre Kiko Matamoros: "Me he emocionado varias veces con él, si hubiera estado ahí le hubiera dado en algunos aspectos que no me han gustado, pero es verdad que le he visto muy pequeñito en algunas ocasiones y me ha producido ternura". Ella cree que a Kiko en Honduras se han visto sus limitaciones y eso él "no lo lleva bien".