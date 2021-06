“No tengo nada que decir sobre ese tema, estamos muy bien, gracias por la preocupación”, decía cuando le preguntaban por la última supuesta deuda que había salido a la luz en ‘Sálvame’. “Mi vida no depende de eso, así que me da igual. Pero vamos, todo lo que ha salido no es verdad . Y este señor que ha dicho eso, tiene una denuncia en la Policía, pero bueno, que él que diga lo que quiera. Yo tengo mi vida tranquila y mi vida en orden ”, aseguraba el novio de Mónica Hoyos.

La versión de Mónica Hoyos

El programa ha podido charlar también con Mónica Hoyos que, aunque cree a su novio, no oculta la preocupación tras los últimos testimonios. “Vamos, si esos testimonios fueran míos, estaría escondida… no me hacen gracia y no me gustan. También es verdad que la gente se sube muchas veces a un carro que no le corresponde solo por salir en televisión”, comentaba Mónica antes de desmentir tajantemente que su novio este viviendo en su casa.