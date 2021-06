Jorge Javier Vázquez acababa de llegar al plató de 'Sálvame' cuando veía a María Patiño y las dudas le asaltaban: “¿Hoy no te has peinado, no?”, le preguntaba y ella, lejos de molestarse, le daba la razón: “¿Se me nota? Tengo un problema con el secador, se me ha roto y me electrocuta el pelo”.