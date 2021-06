La excolaboradora de ‘Sálvame’ lamenta que sus hijos no hayan tenido suerte en el amor. En realidad, Raquel vivió una experiencia similar dado que fue madre muy joven y se separó cuando sus hijos eran pequeños.

Las insinuaciones de Aguasantas

Aguasantas, expareja de Manuel Cortés, atendía la llamada de ‘Sálvame’ dejando caer que en esa familia “se mueven por otras cosas” que no es el amor y decía de Alma: “Ha tenido muchos novios antes, no son de quedarse con la misma persona tanto tiempo, no sé por qué han tenido un hijo”.