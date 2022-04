Luis Pliego, periodista: “Omar estaba como loco por tener algo con Alexia Rivas”

El periodista y director de la revista Lecturas, Luis Pliego ha querido apuntar algún detalle sobre esa relación “de amistad”: “Tengo una fuente muy bien informada que me cuenta que Omar estaba como loco por tener algo con Alexia y que fue ella la que no quiso. El caso es que Omar picó mucha piedra y fue Alexia la que no quiso hacerle eso a Anabel”.