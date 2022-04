"Desde hace algún tiempo me muy frio cuando le veo", asegura y explica el por qué de todo esto: "Mila Ximénez que amaba a Pablo Alborán , estaba todo el día dándonos la vara con él y el día que se va Mila este programa intentó por todos los medios obtener algo de Pablo Alborán para decirle adiós a Mila y nos fue imposible".

Adela ha instado a que el cantante llame al programa para explicarse y Jorge Javier ha reaccionado: "No es una lista de reproches, es una decepción, de la marcha de Mila era imposible no enterarse. Me dolió mucho y a todo el equipo que sabía de la pasión de Mila por Pablo".