Tras finalizar el acto, Tamara Gorro atendía a 'Sálvame' convertida en un saco de nervios y emociones: "Hoy me empiezo a sentir libre ", decía. "Pero tengo miedo".

Con la voz algo entrecortada, Tamara nos contaba el porqué de su nuevo libro: "Cosas que pensaba que no me habían afectado me afectaron mucho". Destaca, entre ellas, la muerte de su padre cuando era pequeña o algo que vivió en su adolescencia: "Un capítulo con una persona muy mayor que se sobrepasó".