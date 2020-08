Oriana Marzoli responde a los desprecios de Rafa Mora: "Los adjetivos de monstruo, acomplejado y choni le describen”

Oriana Marzoli reconoce que tiene “la mecha muy corta” pero nada más llegar a ‘Sálvame’ nos advierte: “No estoy loca, no me peleo porque sí”. Se refiere a sus conflictos con Rafa Mora, colaborador del programa y su novia, Macarena.

Ahora, Rafa le ha dedicado una serie de adjetivos a Oriana y ella responde, uno a uno, en ‘Sálvame’. En primer lugar, le llama monstruo y ella no sabe si es “una monstrua” a nivel profesional pero tiene claro que no lo es en lo estético.

También la cree “acomplejada” aunque no lo demuestre ¿Pero es cierta la imagen de seguridad que proyecta? Oriana responde que tiene “inseguridades” y las reconoce porque no es “prepotente”, pero no entiende que le hecho de que se valore a sí misma le granjee las críticas de todos.