Anabel Pantoja se derrumba al hablar de Omar Sánchez y abre su corazón: "Es un tío que no me merezco"

Anabel Pantoja se ha sentado en 'la cápsula' de Sálvame para recordar sus momentos más destacados de la vida y entre ellos ha estado la vida amorosa, la que ha vivido durante muchos años con Omar Sánchez y con que se casó hace unos meses y del que anunció que se están separando.

Las imágenes que ha podido ver en soledad sobre todo lo que ha vivido con su expareja Omar Sánchez han hecho que se derrumbe por completo y ha querido dedicarle unas bonitas palabras: "He sido superfeliz, fue una persona que no voy a poder quitarme nunca de mi vida, es el único que me me quiere, que me cuida, que está pendiente de mí y me dio esa salida tan bonita, descubrir ese paraíso de su mano".

¿Cuál fue el punto de inflexión para la pareja?

"A mí me salvó de estar aquí", ha entonado Anabel y afirma que cuando él se fue a 'Supervivientes' "ahí cambió todo un poco" y aunque ambos intentaron salvar la relación y seguir con los sueños que tenían los dos no ha podido ser: "Siempre he soñado con tener una familia, quería sentarme en mi mesa con mi marido y él quería y a mí me ha enseñado muchas cosas, me ha ayudado mucho".

