Pepe Navarro ataca a Ivonne Reyes en 'Sálvame': "Me consta Alejandro Reyes dijo a alguien en ‘Supervivientes’, que cree que su madre no ha sido sincera con él"

Pepe Navarro apela a la "humanidad" para que Alejandro Reyes sepa "quién" es su padre. El presentador sostiene que él no lo es y ataca a Ivonne Reyes, es más, deja caer que el propio Alejandro habría dudado tras la cámaras.

Lo normal es que este chaval sepa que su padre no soy yo y que conozca quién es

Él interpuso un recurso ante el Supremo, pero no fructificó y sostiene que la presentadora le hizo después una prueba a él. Sostiene que el 17 de septiembre de aquel año contrató a una agencia de detectives: “Uno de ellos me quitó una taza y un vaso y lo llevó a un laboratorio (…) El resultado era que Pepe Navarro no es el padre del hijo de Ivonne Reyes”.