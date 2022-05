Pero Pipi ha desenterrado el hacha de guerra y ha arremetido duramente contra Lydia Lozano, desvelando la supuesta mala relación que tenía en el pasado con el clan de las Campos. “Me hace gracia la relación con Terelu y Carmen. Te recuerdo que cuando yo vivía bajo el techo de las Campos era una persona nada reconocida por ellas y profesionalmente ninguneada . Eras persona non grata. Y ahora veo cómo defiendes a Terelu a capa y espada, no te lo crees ni tú”, dijo el periodista deportivo.

Lydia Lozano ha desmentido totalmente a Pipi Estrada y ha puesto varios ejemplos que demostrarían la buena relación que tenía antes con el clan Campos. Aseguró que María Teresa Campos la ofreció trabajo y que eran amigas: “María Teresa me llamó para trabajar con ella, pero ese verano me llamó Piqueras para trabajar con él. ¿Me va a llamar si no me considera una profesional o si me tiene manía? ¿En qué cabeza cabe?”