Alba Carrillo acusó a Miguel Frigenti de criticar a su amiga Belén Esteban por la espalda. Según la modelo, el periodista criticó la boda de la colaboradora de 'Sálvame' y, aunque siempre lo había negado, finalmente admitía que sí se quejó de haberse quedado con hambre. Y, como era de esperar, este detalle no le ha gustado nada a la aludida, que responde en 'Sálvame'.

"En las fiestas que hago y en todo lo que organizo estoy orgullosa de que todo el mundo se vaya muy contento", aseguraba la colaboradora, añadiendo que más de uno de los presentes estuvo en su boda y hasta la fecha no había recibido ninguna queja.

"Yo quiero mucho a Miguel pero en vez de decirlo en una reunión me lo tendría que haber dicho a mí", reprochaba Belén", aunque decía no estar enfadada con él: "Tengo confianza con él para decirlo todo, pero si él no fue a por comida en el cóctel..."