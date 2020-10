Rafa Mora se raja y no se someterá a Kopérnica para demostrar su fidelidad: "Es una cerdada"

Antonio David Flores no se esperaba el debut que tuvo en 'Quiero dinero', concurso en el que los colaboradores de 'Sálvame' asumen retos a cambio de dinero. La otra protagonista del espacio es Kopérnica, la única máquina capaz de identificar las emociones humanas y, por tanto, capaz de discernir si una persona miente o dice la verdad.

Antonio David juró no haber visto nada y Rafa se ofreció a someterse a la misma pregunta ante la máquina para demostrar su total fidelidad a su chica. Sin embargo, tan solo seis minutos después del fin del programa, cambiaba de opinión.

“He tomado la decisión de no sentarme, hacerlo es ir en contra de mis principios”, decía y se quejaba: “Ha sido una gran cerdada”. 24 horas después, el colaborador se mostraba decidido: “Mi pareja ha sido muy generosa conmigo porque confía en mí 100%“.

Sin embargo, no puede evitar que la polémica les pase factura: “Afecta a cualquiera, pero tengo muy claro que no le he sido desleal a Macarena, la única preocupación que tengo es que esto trascienda, los comentarios, los insultos… Es una cerdada porque partimos de la base de que es una mentira”.