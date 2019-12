Rafa Mora de la deslealtad de su novia Macarena: “Lo he superado, pero es inevitable que todo se me remueva”

El programa no se refería a Rafa, pero la noticia salió a la luz y el colaborador acabó con lágrimas en los ojos. Sin embargo, pasados los días, Rafa muestra su absoluta confianza en Macarena: “Mi pareja ha compartido tiempo y espacio con él, pero ninguna conversación. Me la creo 100%”

Pero ¿Por qué sufre tanto? Por el recuerdo de lo que pasó: “Una cosa es que yo perdone y que nos demos una segunda oportunidad y otra que se olvide, no puedo darme un golpe y olvidar”. El colaborador ha superado lo que le pasó pero si se lo recuerdan no puede evitar pasarlo “mal”. “Es inevitable que todo se me remueva”, ha confesado el colaborador que aunque intenta que no le afecte, sabe que es algo que arrastrará siempre: “Cuando me lo sacan me duele”.