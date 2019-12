A Anabel Pantoja se le acaba la paciencia con Kiko Hernández: “Otra vez con el físico”

Kiko Hernández llamó “hámster” a Anabel Pantoja. Cree que el retoque estético al que se ha sometido le da un aspecto semejante y a la colaboradora no le gustó ni un pelo la broma. Se marchó de plató, su compañero le siguió y se metió un par de pastelitos en los mofletes para continuar con la broma…

Días después, el pique entre colaboradores continúa: “¿Has merendado bien? ¿Te has comido el chocolate?”, le preguntado Kiko Hernández y Anabel se hartaba de su “nutricionista” particular en el trabajo: “¡Él quiere que le coma yo a él pero me voy a comer el chocolate! ¡Otra vez te metes con el físico!”