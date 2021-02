El porqué de la advertencia de Kiko Matamoros a Alejandra Rubio: el desmentido de la hija de Terelu Campos

El primer enfrentamiento de Kiko Matamoros y Alejandra Rubio en un plató

No es el primer conflicto que viven los colaboradores. Se conocen casi desde que Alejandra nació y ella, ofendida, le afeó a Kiko Matamoros durante un debate de ‘La isla de las tentaciones’ que estaba anulándola como colaboradora. “Me duele porque me conoce desde que era pequeña, sabe que esto me está costando mucho y encima me pone trabas”, se quejaba.