‘Sálvame’ destapa un nuevo chanchullo de Raquel Bollo: vende diseños propios, que en realidad no lo son

“Os presento mi colección de joyas, o prometo que en cada joya llevaréis un pedacito de mí…”, aseguraba la Bollo en sus redes sociales presentando su nuevo negocio. “Esto es una pasión que me vuelve loca, tengo mucho que expresar y esta colección de joyas me ayuda a mostraros como soy”, comentaba en el comunicado de presentación. Joyas con personalidad que supuestamente te las puedes encontrar en páginas chinas a mitad de precio.