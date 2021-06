Kiko Matamoros fue el encargado de sembrar la discordia entre los reporteros de 'Sálvame' y es que, aunque han sido íntimos amigos, Kike Calleja no iba a asistir a la boda de su compañero José Antonio León. Pero ¿Por qué?

El novio le restaba importancia, entendía los motivos de su amigo y decía que la amistad está por encima de todo... y minutos después, Kike Calleja nos explicaba lo sucedido: no iban a ir a la ceremonia, pero sí a la cena previa, pero tenía programado un viaje y le habían adelantado el vuelo.

La accidentada llegada a Punta Cana

Hay quien no ha visto justificada su ausencia pero lo cierto es que Kike Calleja y Raquel Abad se subieron a ese avión y disfrutan ahora de unas relajadas y románticas vacaciones en Punta Cana. Sin embargo, no todo ha sido fácil, según nos ha contado el propio Kike Calleja, nada más llegar vivieron un terremoto de magnitud 5.0 que hizo temblar su hotel.

El regalo de pedida de Raquel Abad a Kike Calleja

Pero sin duda, lo más especial estaba por llegar. Raquel ha regalado a Kike lo que siempre había soñado: "Millones de gracias por el regalo de pedida más bonito y original que me has hecho, pasar el día con defines era uno de mis sueños y tú lo has hecho realidad, jamás lo olvidaré", decía Kike a su chica.