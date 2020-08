Pilar Eyre, tras el anuncio del traslado del Rey emérito: “Me sorprende que no se explique cuál va a ser la situación de su mujer, la Reina Sofía”

A falta de un análisis más profundo, destaca en primer lugar que el Rey manifiesta que no va a utilizar ningún bien de propiedad del Estado: “Él mismo se está apartando y está reconociendo que ha obrado mal y no tiene derecho a utilizar patrimonio”.

Por otro lado le sorprende que no haya alusión ni se explique la situación en la que queda su mujer, la Reina Sofía: “Me soprende que no haya alusión o comentario y no se explique cuál va a ser la situación de su mujer, la Reina Sofía".