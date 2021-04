María Patiño, sobre Rocío Carrasco y Antonio David Flores: “Tanto una parte como otra me pasaron informes médicos de los niños”

Rocío Carrasco sacó a la luz en su documental unos reveladores informes psicosociales de sus hijos y narró episodios como el sucedido tras un fin de semana con Antonio David: su hijo se había roto un brazo y no le habían llevado al médico.

Las denuncias interpuestas por Rocío Carrasco y Antonio David Flores

La colaboradora ha acudido a su archivo y tiene denuncias desde 1999 de ambos. Por un lado, Antonio David quería quitarle la guardia y custodia a Rocío y para ello alegaba lo que, aseguraba, le decía su hija: “Papá, cuando me quedo en casa Fidel me encierra en una habitación a oscuras y me castiga”. Pero a su vez, Rocío relata episodios como los terrores nocturnos de Rocío “por lo que le inculcaba su padre”.