Rocío Flores respondió con una pulla ante las preguntas sobre la nueva entrega de la docuserie de su madre, Rocío Carrasco. “No sé, era en otoño y ya vamos por invierno casi, no tengo ni idea…”, decía cuando le preguntaban si vería el espacio y Carlota Corredera respondía desde 'Sálvame' que será "muy pronto". Pero ¿Qué sabemos del programa?

Rocío Carrasco rompió un silencio de años en la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Nos habló de su matrimonio, de la separación, de los problemas con su hija y de cómo hubo un día que decidió no continuar. Pero hay algo que no sabemos, por qué Rocío no tiene relación con gran parte de la familia de su madre.